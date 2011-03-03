У Новогродівці люди гріються біля багать, учні примерзають до парт

У місті Новогродівка Донецької області близько 50 житлових дво-п’ятиповерхових будинків, дитсадок, дві школи й стаціонарне відділення лікарні залишилися без опалення й світла.

Як передає кореспондент УНІАН, понад 200 осіб прийшли учора до будівлі мерії й зажадали звернути увагу міської влади на комунальні проблеми й вирішити нарешті проблему з опаленням і енергопостачанням населення.

Мітингуючих жителів Новогродівки підтримали представники регіональних парторганізацій ВО «Батьківщина» і «Фронту Змін», різних громадських організацій області та міста.

За словами жительки Новогродівки, голови міської організації ВО «Батьківщина» Світлани ШАПОВАЛОВОЇ, «ще восени міська влада відзвітувала про те, що на 100% готова до нинішнього опалювального сезону, після чого на сесії міськради було ухвалено рішення про встановлення надбавок до заробітної плати міським чиновникам із формулюванням «За високі досягнення в роботі».

Але в суботу, 26 лютого, єдина працююча (із десяти існуючих) котельна (КВТС-20) вийшла з ладу. Цього ж дня перегоріли не розраховані на високе навантаження кабельні лінії, й частина міста залишилася без енергопостачання.

«Люди приходять додому з роботи, але вимушені знову йти на вулицю, щоб погрітися біля багаття. У двох школах, дитячому садку, поліклініці й у житлових квартирах температура не піднімається вище шести градусів. Люди виходять на вулицю, тому що у них ніякого іншого джерела енергії немає, окрім як електрика, адже наше місто не газифіковане», - повідомила С.ШАПОВАЛОВА.

«Представляєте, мій чоловік приходить із шахти, де він у лаві відпрацював зміну, а вдома холодно й немає на чому навіть чайник закип`ятити, не то щоб приготувати гарячий обід», - поскаржилася одна з місцевих жительок.

За словами іншої жінки, її сильно турбує, що син-одинадцятикласник практично не навчається взимку, оскільки неопалювальна школа часто «тимчасово закривається». «Діти тиждень повчилися, потім сидять удома... Ось у січні днів десять провчилися, в грудні теж, може, тиждень... Там льодовик, там діти просто примерзають до парт», - розповіла жителька Новогродівки.

Один із учасників мітингу поскаржився, що в нього через холод загинули акваріумні рибки.

«У нас ситуація, як у 1941 році, хіба лише бомби не падають», - обурювалися новогродівці.

Мітингувальники, стоячи напроти будівлі мерії, почали голосно скандувати прізвище мера міста Олександра АНТОНЕНКА. В результаті керівник міста вийшов до людей і пообіцяв вирішити проблему.

«Сьогодні (2 березня - Ред) теплотраса буде розкрита, замінено 30 метрів теплотраси, після чого тепло буде запущено», - сказав О.АНТОНЕНКО. На заперечення одного з учасників мітингу, що трактор, який повинен був до 11.00 приїхати, біля місця розкриття теплотраси відсутній, мер відповів: «Батя, я сказав, трактор там зараз буде».

Мер також пояснив мітингувальникам, що в місті йде робота з відновлення й покращення тепло- й енергопостачання. «Існує проект, за яким будинок, наприклад, вважається газовим. Для того, щоб перевести будинок на електрику, потрібно змінити проект. На сьогоднішній момент, наскільки я володію інформацією, три тижні тому були обстежені всі трансформаторні підстанції. По підстанції 21 було ухвалено рішення добудовувати цю підстанцію, і 2 млн. 600 тис. грн. лежать на спецрахунках, - сказав О.АНТОНЕНКО. - Робоча документація в розробці, на її оплату виділені кошти. Документація розроблена на весь проект, який включає повністю заміну електроліній, трансформаторів і заміну внутрішньобудинкової розводки».

«Крім того, подано заявку на держпрограму для виділення коштів на виконання третьої черги проекту, а саме заміну внутрішньобудинкової розводки», - сказав О.АНТОНЕНКО.