Рядовому, який ніби то здав секрети WikiLeaks, висунули ще 22 звинувачення

Після слідства, що тривало 7 місяців, представники Департаменту кримінальних розслідувань армії США пред`явили нові звинувачення 23-річному військовому аналітикові Бредлі МЕННІНГУ.

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина»,в травні минулого року рядового, який проходив службу в одному з підрозділів військової розвідки в Багдаді, взяли під варту за підозрою в передачі третім особам секретних матеріалів щодо операцій американської армії в Іраку і Афганістані. Серед звинувачень згадувалася і передача сайту WikiLeaks відеозапису, зробленого в Багдаді в 2007 році. Тоді в результаті вертолітної атаки загинули 18 чоловік, зокрема два співробітника агентства Reuters.

Всього рядовому Б.МЕННІНГУ були пред`явлені звинувачення за 12 епізодами. У червні минулого року його доставили в США і помістили в одиночну камеру військової в`язниці особливого режиму на базі "Куантіко" в штаті Віргінія.

Як заявив представник військового округу Вашингтон капітан Джон ХАБЕРЛЕНД, в результаті проведеного розслідування було вирішено значно розширити список звинувачень, включивши до нього і пункт про сприяння ворогу. "Нові звинувачення дозволяють точніше обкреслити широкий спектр злочинів, у скоєнні яких підозрюється рядовий першого класу Б.МЕННІНГ", - уточнив капітан Д.ХАБЕРЛЕНД.

За американськими законами, звинувачення в "наданні сприяння ворогові" стосовно військовослужбовця вважається тяжким злочином і зазвичай карається стратою. Проте, представники військової прокуратури вже повідомили адвокатам рядового про те, що не добиватимуться застосування вищої міри. За розпорядженням командуючого військовим округом Вашингтон генерал-майора Карла ХОРСТА, звинувачення має намір зажадати для колишнього аналітика покарання у вигляді довічного ув’язнення, конфіскації всіх коштів, одержаних за час служби в армії, і звільнення з її лав з позбавленням усіх прав і привілеїв.

Згідно з матеріалами слідства, за кілька років Б.МЕННІНГ передав третім особам 620 тис. документів під грифами "таємно" і "для службового користування". Серед них більш як 380 тис. донесень з військової бази даних про війну в Іраку, 90 тис. документів з бази, що стосується афганської війни, 250 тис. повідомлень співробітників Держдепартаменту США, 75 секретних шифрограм дипломатичного відомства і армійський відеофайл під кодовою назвою "12 JUL 07 CZ ENGAGEMENT ZONE 30 GC". Такий самий код був і на відеозаписі вертолітної атаки в Багдаді, опублікованої влітку цього року на сайті WikiLeaks.

Адвокат рядового Девід КУМБС вже заявив про те, що захист упродовж останніх тижнів готувався до появи нових звинувачень і зараз має намір опротестувати деякі з них. Зокрема, у адвоката викликає сумнів правомірність використання звинувачень у сприянні ворогові. "Всі інструкції для військових судів чітко визначають, що подібне звинувачення має супроводжуватися згадкою імені або описом ворога, якому призначалися секретні документи. Але ніякої інформації про це в обвинувальному висновку немає", - зазначив Д.КУМБС.

Співробітники WikiLeaks назвали висунуті проти Б.МЕННІНГА звинувачення "небезпечним прецедентом". "Щоб притягнути МЕННІНГА до відповідальності за “сприяння ворогові”, США мають довести, що WikiLeaks і є той самий ворог. Але WikiLeaks – це журналістсько-видавничий проект. Це створює небезпечний прецедент для всіх ЗМІ", - написали вони в Twitter.

Слухання у справі Б.МЕННІНГА були відкладені на невизначений термін у липні минулого року після того, як захист військового аналітика наполіг на проведенні психіатричної експертизи. Як уточнив Д.КУМБС, офіційний медичний висновок може з`явитися вже за кілька тижнів, а розгляд справи по суті має початися наприкінці травня. До цієї дати Б.МЕННІНГ перебуватиме в одиночній камері. Йому заборонено спілкування з іншими в’язнями, і він може залишати приміщення лише для прогулянки тривалістю 45 хвилин. Будь-яке переміщення поза камерою можливо лише в наручниках і кайданах для ніг.