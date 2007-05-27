Наша Україна сьогодні не збирається складати депутатські мандати

Продовження з’їзду блоку «Наша Україна» сьогодні не планується.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України» та зауважили, що у разі появи нової інформації вона обов’язково буде оприлюднена.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, вночі міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна» оголосив перерву у своїй роботі на невизначений термін.

Делегати міжпартійного з’їзду «Нашої України», який відкрився у суботу, 26 травня, очікували на завершення переговорів Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА.