Наша Україна сьогодні не збирається складати депутатські мандати

12:31, 27 травня 2007
Політика
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З’їзд відклали на невизначений термін 

Продовження з’їзду блоку «Наша Україна» сьогодні не планується.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України» та зауважили, що у разі появи нової інформації вона обов’язково буде оприлюднена.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, вночі міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна» оголосив перерву у своїй роботі на невизначений термін.

Делегати міжпартійного з’їзду «Нашої України», який відкрився у суботу, 26 травня, очікували на завершення переговорів Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА.

 

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