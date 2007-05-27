Наша Україна сьогодні не збирається складати депутатські мандати
12:31, 27 травня 2007Політика
1145
З’їзд відклали на невизначений термін
Продовження з’їзду блоку «Наша Україна» сьогодні не планується.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України» та зауважили, що у разі появи нової інформації вона обов’язково буде оприлюднена.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, вночі міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна» оголосив перерву у своїй роботі на невизначений термін.
Делегати міжпартійного з’їзду «Нашої України», який відкрився у суботу, 26 травня, очікували на завершення переговорів Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter