США направлять до Середземного моря десантні кораблі

США мають намір скерувати додаткові десантні кораблі в Середземномор`я. Про це повідомили представники міністерства оборони країни. Вони зазначили, що це - частина планів адміністрації президента США Барака Обами з реагування на ситуацію в Лівії, передає Reuters. За їх словами, американська чергова група десантно-висадкових засобів буде розміщена в регіоні 23 березня ц.р.

У складі групи буде, зокрема, десантний вертольотоносець американських військ, а також інші кораблі.