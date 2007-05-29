Наша Україна звинувачує ЦВК у політичному рейдерстві

Відповідно закону “Про вибори народних депутатів України”, партія (блок) може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів згідно з частиною десятою статті 96 цього Закону вважається не обраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата України. Так вважають у юридичному департаменті Нашої України, коментар якого опублікований на офіційному сайті блоку.

Відповідне право закріплено на законодавчому рівні, а прийняття рішення про доцільність його реалізації – виключена компетенція відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партії), яка реалізується її вищим керівним органом – з’їздом шляхом безпосереднього волевиявлення його делегатів, стверджує керівник юридичного департаменту Валерій Карпунцов

“Вирішення цих питань є внутрішньою справою відповідної партії (блоку), як об’єднання громадян. Держава та її органи не вправі втручатися в цю сферу та обмежувати її. Якщо Давидович вступає в гру під назвою “політичне рейдерство”, започатковану Партією промисловців і підприємців України – він приєднується до тих людей, які нівелювали думку виборців”, - переконаний Карпунцов.

Нагадаємо, що останнім рішенням у судовій тягонині НУ з ЦВК щодо скасування виборчого списку блоку була процесуальна Ухвала Вищого адміністративного суду України від 17 травня 2007 року , який відмовився відкривати провадження за скаргою Партії промисловців і підприємців України на виключення членів партії зі списку НУ у зв’язку з його скасуванням.