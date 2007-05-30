Ющенко зустрічається з Януковичем, Плющем, Морозом, Азаровим та Тимошенко

У Секретаріаті Глави держави розпочалася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, секретарем РНБО Іваном ПЛЮЩЕМ, головою Верховної Ради V скликання Олександром МОРОЗОМ, першим віце-прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, першим заступником глави Секретаріату Президента Іваном ВАСЮНИКОМ.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, на початку розмови В.ЮЩЕНКО позитивно оцінив вчорашню результативну роботу Верховної Ради. Глава держави також висловив сподівання, що сьогодні діяльність парламенту буде не менш успішною.

У свою чергу, О.МОРОЗ поінформував В.ЮЩЕНКА про законопроекти, які парламент планує розглянути на сесії у середу.