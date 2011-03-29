Справу Діденка віддали Печерському суду

Кримінальну справу за обвинуваченням у скоєнні службових злочинів колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА передано на розгляд по суті до Печерського суду Києва.

Як повідомив УНІАН адвокат І.ДІДЕНКА Юрій ГРИГОРЕНКО, справу передано минулої п’ятниці і вона об’єднана в одне провадження разом із кримінальною справою, яку було порушено за аналогічні злочини щодо колишнього голови Державної митниці України Анатолія МАКАРЕНКА. За словами адвоката, ще не відомо, хто із суддів розглядатиме ці справи.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА, звинувачення були пред`явлені екс-керівнику Державної митної служби А.МАКАРЕНКУ, який також з літа перебуває під вартою, і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.