Луценко розповів, чому його не тішить кримінальна справа проти Кучми

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО вважає порушення кримінальної справи щодо колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ «фарсом, який повинен замаскувати злочини влади».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», Ю.ЛУЦЕНКО в інтерв`ю із Лук`янівського СІЗО “Кореспонденту” заявив: “Здавалося б, я повинен радіти пред`явленню звинувачення КУЧМІ у справі Георгія Гонгадзе, адже я був керівником акції “Україна без Кучми” в 2000-му, яка не дала замовчати вбивство журналіста”.

Він зазначив, що за результатами роботи СБУ і МВС у 2009 році був затриманий причетний до вбивства Г.Гонгадзе генерал Олексій ПУКАЧ. “У моєму кабінеті глави МВС у 2005-му дали перші свідчення співучасники розправи з міліцейської розвідки”, - нагадав Ю.ЛУЦЕНКО.

“Зараз начебто має відповісти замовник. Але почуття задоволення немає. Не відпускає відчуття фарсу. Як інакше назвати перекваліфікацію звинувачення для ПУКАЧА, а потім і для КУЧМИ із “замовного вбивства” (без терміну давності) на “віддання незаконного розпорядження” (термін давності вже минув)?“, - заявив Ю. ЛУЦЕНКО.

“Я думаю, що фарсом переслідування КУЧМИ його послідовники створюють димову завісу навколо репресій над антикучмістами”, - вважає лідер “Народної самооборони”. Він припустив, що жодних очікуваних суспільством наслідків для екс-президента цей процес не принесе.

“Або хтось повірить, що визнані доказом плівки МЕЛЬНИЧЕНКА приведуть до порушення справи проти АЗАРОВА, який, як зафіксовано, доповідає КУЧМІ про погано замасковані мільйонні розкрадання Ігоря БАКАЯ у “Нафтогазі” для поповнення виборчої казни?”, - запитав Ю.ЛУЦЕНКО.