Мартинюк хоче відкласти закон про вибори на 2 тижні... через БЮТ

У засіданні Верховної Ради V скликання оголошено перерву до 16-ї години.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР України Адам МАРТИНЮК зазначив, що зараз відбувається засідання Погоджувальної ради, де йдеться про те, чи має право сьогодні парламент розглядати у другому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України» (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені).

За його словами, фракція БЮТ виступає проти такого голосування сьогодні.

А.МАРТИНЮК нагадав, що законопроект, який приймався у першому читанні, того ж дня може бути проголосований і в другому читанні, якщо немає заперечень, а «заперечення є у фракції БЮТ».

Він зазначив, що у такому випадку, «значить, голосуватимемо за нього через два тижні».