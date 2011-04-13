Політологи не вірять, що цього року у Києві можуть бути вибори

Політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що найкращим вирішенням нинішніх проблем у Київраді є проведення виборів у 2011 році, але для цього немає «політичного механізму».

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Разом з тим директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр СЕРГІЄНКО наголосив, що відповідно до статті 141 Конституції України, вибори місцевих рад і міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень після чергових виборів.

Він нагадав, що чергові вибори були у 2006 році, тому є всі підстави, щоб конституційним шляхом провести вибори у 2011 році.

У свою чергу заступник голови фракції «УДАР Віталія Кличка» в Київраді Наталя НОВАК наголосила, що проведення виборів у 2011 році було б найкращим варіантом, але це буде останнє, на що піде влада при вирішенні питання. За її словами, сьогодні намагаються знайти способи усунення Київради від вирішення ключових питань з тим, щоб ці повноваження взяла на себе Київська міська адміністрація.

Н.НОВАК повідомила, що чиновники в Київській міській адміністрації готують зміни до закону про столицю, де передбачається можливість позбавити Раду приймати бюджет міста, вирішувати земельні і майнові питання.

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ переконаний, що у найближчий час виборів до Київської міської ради не буде, оскільки Партія регіонів до цих виборів не готова. «Не готова, перш за все, в електоральному плані, оскільки не підтримують тут ані представника Партії регіонів на мера, ані до Київради вони не наберуть більшості», - підкреслив він. За його словами, тому “регіонали” будуть шукати «квазіправові методи для того, щоб монополізувати тут свій вплив».

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що виборів у Києві в 2011 році не буде. За його словами, в Партії регіонів вже сьогодні починають ділити «мажоритарні округи по Україні, але не чути, щоб хтось серйозно говорив про Київраду». «Це певна ознака, що ніхто не вірить у можливість виборів у цьому році», - додав він.