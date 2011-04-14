Ющенко підтвердив, що Тимошенко підписала газові угоди без директив

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтвердив, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у 2009 році підписувала газові угоди без затверджених урядом директив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами В.ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО мала його директиви як Президента, а уряд формальне рішення не приймав про затвердження директив. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО не виконала його директиви.

«Нажаль, те, на що пішов прем’єр-міністр України, це, власне кажучи, була комбінація по суті політичних мотивів», - сказав він, додавши, що ці мотиви полягали в тому, щоб прибувши до Москви показати, що «ваші питання вирішені і у вас немає проблем».

Насправді, за словами В.ЮЩЕНКА, Україна майже на 10 років була втягнута в небачені економічні проблеми, яких економіка ще не знала.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що необхідно зробити політичний висновок про те, «як прем’єр приймала самостійне рішення по тарифам і ціні, які аргументи навів пан ПУТІН для того, щоб нею була прийнята така кабала».

Водночас, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його не цікавить кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО, але цікавить, коли ця газова угода буде денонсована.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на поставки та транзит газу.