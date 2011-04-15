Мер Донецька не почув від нардепів жодних зауважень щодо закриття шкіл

Комісія Верховної Ради на чолі з головою політради партії «Наша Україна» Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ приїжджала до Донецької області, вивчила питання закриття шкіл у Донецьку та інших містах регіону, але «жодних зауважень» органам місцевої влади не висловила.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявив сьогодні журналістам після сесії міської ради, коментуючи рішення депутатів міськради закрити в місті три загальноосвітні школи №№111; 121 і 154.

«Ви знаєте, що була комісія Верховної Ради, і комісія ця була в основному з опозиційних депутатів. Вони перевірили всі питання і всі факти, до яких зверталися ті чи інші представники, і комісія на місці детальним чином ознайомилася, - пояснив мер. - Вони подивилися ті школи, які закриваються, і обставини, з яких школи закриваються, і подивилися ті об`єкти, куди учні (переводяться), в які школи і в яких умовах вони навчатимуться, і розглянули всі сторони питання, і жодних зауважень ними до органів місцевого самоврядування не було висловлено».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО уточнив, що в цю комісію входили В.НАЛИВАЙЧЕНКО, народний депутат від НУ-НС Лілія ГРИГОРОВИЧ «та всі інші».

Як повідомляв УНІАН, представники «Нашої України» на чолі з головою політради партії В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ 3 березня відвідали Донецьку область, де склалася критична ситуація навколо закриття шкіл. Зокрема, вони зустрічалися з батьками і вчителями школи № 111 у Петровському районі Донецька і школи №44 м. Макіївки. На цій зустрічі В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав закриття шкіл у Донецькій і Луганській областях «грубим експериментом» і дискримінацією цих регіонів. Він пообіцяв зупинити закриття шкіл.

Раніше, 18 лютого 2011 р. народні депутати від «Нашої України» зареєстрували в парламенті проект постанови “Про введення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів”. 23 березня за ініціативою партії «Наша Україна» в Києві відбулася прес-конференція, присвячена проблемі закриття українських шкіл у Донецькій області, в якій взяли участь представники батьківських комітетів.

Довідка УНІАН. у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональної дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання”.