На Банковій сподіваються на швидке подолання кризи в Kyiv Post

У глави держави сподіваються на швидке подолання кризи в газеты Kyiv Post, заявила УНІАН прес-секретар президента України Дарка ЧЕПАК. “Свобода слова, - сказала вона, - була і буде пріоритетом державної політики, яку проводить президент України”.

Як повідомлялося у ЗМІ, редакція газети Kyiv Post заявляє про початок страйку на знак протесту проти цензури з боку видавця.

"Kyiv Post протестує проти втручання в незалежну діяльність редакції. Таким втручанням ми вважаємо рішення видавця Мухаммада Захура звільнити головного редактора Браяна Боннера через відмову зняти з публікації інтерв`ю з Міністром сільського господарства Миколою Присяжнюком", - йдеться в заяві.

"Редакція Kyiv Post починає страйк з вимогою відновити Боннера на посаді головного редактора. Ми продовжимо писати та редагувати наші статті, але жодної новини чи номера газети випускати не будемо", - сказано в повідомленні.

Значна частина інтерв`ю Присяжнюка, що стало причиною скандалу, було присвячене впливу депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка ("Юри Єнакіївського") на аграрний ринок України. Під час інтерв`ю Присяжнюк уникав відповіді на питання щодо зв`язку Іванющенка з компанією "Хліб Інвестбуд".