Тимошенко закликає співчувати зрадникам

В БЮТ називають безпідставною і абсурдною заяву колишнього депутата вже нелегітимної Верховної Ради V скликання Миколи ЗАМКОВЕНКА про те, що 25-30 членів фракції БЮТ готові відкликати свої заяви про вихід з фракції.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

“Блок Юлії Тимошенко заявляє, що жоден із 103 народних депутатів нашої фракції не відкликав заяви. Всі депутати прийняли рішення скласти свої повноваження свідомо і відмовлятися від цього рішення не збираються”, наголошується в заяві.

Окрім того, за словами авторів заяви, “Микола ЗАМКОВЕНКО втратив будь-яке право називатися бютівцем, говорити і коментувати від імені БЮТ з того самого моменту, коли зрадив виборців і своїх колег”.

“Ми впевнені, що план коаліції блокувати проведення дострокових виборів приречений. Депутати з втраченою совістю живуть у світі ілюзій і вважають, що вони досі депутати, що досі легітимна Верховна Рада, і що кожна людина за їхнім прикладом готова зраджувати заради посад і щедрих хабарів від коаліції”, йдеться в заяві.

БЮТ закликає “ставитися до зрадників зі співчуттям і розумінням того, що незабаром, на дострокових виборах, народ дасть цим людям належну оцінку”.

Як повідомлялося, М.ЗАМКОВЕНКО в інтерв`ю Газеті 24.ua заявив, що відмовляється складати депутатські повноваження, збирається працювати в парламенті і зберегти у Верховній Раді фракцію БЮТ. «Я був і є членом фракції БЮТ. І виходити з неї не збираюся. А те, що мене виключили, - це їх право. Переконаний, що відмовляться від своїх заяв про вихід з фракції ще депутатів 25-30. Оберемо лідера і працюватимемо», - сказав М.ЗАМКОВЕНКО.