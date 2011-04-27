Профспілки втомилися сподіватися, що влада почує підприємців

Ради двох всеукраїнських організацій - Профспілки працівників вільного підприємництва (ВППВП) та профспілки «Столиця-Регіони» - заявили про підтримку Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», і підтвердили участь у Весняному марші протесту, який відбудеться 19 травня в Києві.

Про це УНІАН повідомили в Організаційному комітеті Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».

Засідання ради Всеукраїнської профспілки працівників вільного підприємництва відбулося у Львові 22 квітня. Коментуючи рішення приєднатися до акції «Вперед», голова ВППВП Михайло КАТЕРИНЮК заявив: «За останній рік ми всі бачимо наступ влади на підприємництво. Малий та середній бізнес потерпає від адміністративного і податкового тиску. Після ухвалення минулого року Податкового кодексу більшість фізичних осіб-підприємців взагалі опинилися на межі виживання. У людей уривається терпець, і вони дедалі сміливіше висловлюють своє незадоволення діями уряду». За його словами, Всеукраїнська профспілка працівників вільного підприємництва не може стояти осторонь. Тому ми вирішили приєднатися до Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» і до Весняного маршу протесту, який відбудеться 19 травня в Києві. «Ми хочемо, щоб це була потужна акція, під час якої влада мусить почути голос народу», - сказав профспілковий лідер.

25 квітня аналогічне рішення ухвалила рада Всеукраїнської профспілки «Столиця-Регіони», яка є членською організацією Федерації профспілок малого та середнього підприємництва України. «Первинні організації нашої профспілки повністю підтримують мету громадянської акції «Вперед» і згодні з методами її досягнення. Ми втратили надію, що влада добровільно, без тиску з боку громадських та профспілкових організацій, почує і виконає вимоги підприємців. Ми мусимо захистити наш бізнес, захистити соціальні права найманих працівників малого та середнього підприємництва України. А без цього у наших людей немає майбутнього. Ми вийдемо на вулицю 19 травня і вимагатимемо від Верховної Ради України ухвалення пакету законопроектів, розроблених Радою підприємців України і поданих до парламенту народним депутатом Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ», - зазначив заступник голови профспілки, голова Київської обласної організації «Столиці-Регіони» Юрій ЄРЬОМЕНКО.

Нагадаємо, 6 квітня організатори та учасники Податкового і Автомобільного майданів утворили штаб з проведення Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» після того, як Кабінет міністрів відмовився провести повноцінні консультації щодо пакету законодавчих ініціатив, спрямованих на відновлення економіки, боротьбу з корупцією і забезпечення соціального захисту.

Акція буде безстроковою. На першому етапі буде підготовлено та проведено Весняний марш протесту. Його мета - змусити владу ухвалити перший пакет «народних реформ» - законодавчі ініціативи народного депутата Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ «Здорова економіка - соціальний захист». Пізніше планується провести акції «Осінній наступ» і «Всеукраїнський Щит Свободи».