Регіонали оточили з'їзд нашоукраїнців

Під стінами Верховної Ради зібралися прихильники та члени партії «Наша Україна», які мають намір провести з’їзд партії.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз під парламентом ближче до Маріїнського палацу перебувають понад тисяча осіб.

З’їзд партії присвячений питанню скасування Харківських угод між Україною та Росією.

Водночас під стінами ВР, а також під стінами Адміністрації Президента проводять свій мітинг на підтримку Харківських угод представники Партії регіонів.

Зокрема, по периметру Верховної Ради розмістилися приблизно тисяча активістів «Молодих регіонів», які тримають у руках лише національні прапори.

Крім того, під парламентом побудована сцена, на якій виступають прихильники Харківських угод.

Як сказав журналістам народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ, сьогодні «Молоді регіони» влаштували даний мітинг, аби «підтримати Президента України».

За його словами, саме Харківські угоди дали змогу налагодити українсько-російські відносини.

«Те, що проблеми були завжди, це однозначно. Але протягом останнього року відносини між Україною та Росією значно покращилися. Ті, хто сьогодні виступають проти Харківських угод, не наводять жодного конкретного прикладу погіршення ситуації», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.