Яценюк вважає «жарт» Путіна неприпустимим

Арсеній Яценюк вважає висловлювання Путіна про тиранію в Україні недозволенними. Про це керівник МЗС України заявив у четвер журналістам у Москві, передає Радіо Свобода.

«Мені некоректно коментувати російського Президента, але я можу прокоментувати українського Президента – Президент України не дозволяє собі таких жартів», – сказав Яценюк, коментуючи висловлювання Путіна про тиранію в Україні.

Раніше Президент Росії Володимир Путін в інтерв`ю журналістам висловив побоювання щодо встановлення в Україні тиранії.

Путін заявив, що в Україні повністю порушується Конституція й усі закони.

МЗС узявся вивчати ці висловлювання Президента Росії й обіцяв оприлюднити реакцію України найближчим часом.