Ющенко завітає до курсантів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденною робочою поїздкою до Хмельницької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час поїздки у Хмельницький глава держави ознайомиться з діяльністю державного підприємства «Новатор» та огляне зразки продукції цього підприємства.

Також В.ЮЩЕНКО планує відвідати Хмельницький обласний дошкільний дитячий будинок спеціального призначення та Національну академію Державної прикордонної служби ім.Богдана Хмельницького. В академії Президент огляне навчально-матеріальну базу та умови перебування курсантів.

Окрім того, у рамках поїздки Президент планує дати прес-конференцію представникам засобів масової інформації регіону.

У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжують заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР, голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН, радник Президента України Володимир ШАНДРА.