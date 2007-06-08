Ющенко завітає до курсантів

09:35, 08 червня 2007
Політика
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Президент відбув до Хмельницької області

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденною робочою поїздкою до Хмельницької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час поїздки у Хмельницький глава держави ознайомиться з діяльністю державного підприємства «Новатор» та огляне зразки продукції цього підприємства.

Також В.ЮЩЕНКО планує відвідати Хмельницький обласний дошкільний дитячий будинок спеціального призначення та Національну академію Державної прикордонної служби ім.Богдана Хмельницького. В академії Президент огляне навчально-матеріальну базу та умови перебування курсантів.

Окрім того, у рамках поїздки Президент планує дати прес-конференцію представникам засобів масової інформації регіону.

У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжують заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР, голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН, радник Президента України Володимир ШАНДРА.

 

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