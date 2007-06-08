Путін перетворює Україну на розмінну монету?

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН, критикуючи Україну, насправді дорікає США, вважає експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА.

У коментарі УНІАН він висловив думку, що останні заяви В.ПУТІНА про процес переходу влади, що розвертається в Україні, до тиранії і про можливе підняття цін на російські енергоносії слід розглядати не в контексті російсько-українських відносин, а в контексті глобальної політики.

В.ЗАСТАВА не виключає, що дані заяви не випадково були зроблені напередодні самміту G8 і адресовані, в першу чергу, її учасникам.

Експерт нагадує, що в світовому інформаційному полі все частіше звучать звинувачення на адресу В.ПУТІНА з боку політиків Європи і США в згортанні демократичних перетворень в Росії. В.ЗАСТАВА упевнений, що у зв`язку з цим Президент РФ змушений захищати свої позиції і робити у відповідь заяви. Зокрема, зазначив експерт, вперше за останні роки В.ПУТІН торкнувся теми перенацілювання російських ракетних установок у бік Європи. У випадку із заявами про Україну російський Президент посилає «два меседжа», зазначає експерт Інституту Горшеніна.

Перший, за його словами, наступний: Росія може підняти вартість газу для України, що призведе у відповідь до дій української сторони у вигляді підняття тарифів на транспортування газу по українській трубі до Європи. Даний процес небезпечний своєю невизначеністю і можливими перебоями в поставках енергоносіїв європейським споживачам, зазначив В.ЗАСТАВА. «Можна пригадати, в що вилилося короткочасне протистояння Росії і Білорусі на початку цього року. Зрештою ціна на російський газ, яка включає і витрати на транспортування через Україну, підніметься для європейських країн», - зазначає В.ЗАСТАВА.

Другий посил В.ПУТІНА, на думку експерта, - про те, що в Україні порушується Конституція, що призводить до узурпації влади і тиранії. «Цим В.ПУТІН натякає, що американські ініціативи по демократизації країн колишнього СРСР не спрацьовують, і що Росія - не «гірша» за інших. Тобто, це спроба відвести від себе звинувачення в недемократичності і «перевести стрілки» у бік США і їх сателітів в Східній Європі», - зазначив експерт.

Проте, на думку В.ЗАСТАВИ, «Україні варто задуматися не стільки над антиукраїнським змістом заяв В.ПУТІНА, скільки над тим, що відсутність турботи про власну суб`єктність призводить до перетворення нашої країни на розмінну монету, інформаційну іграшку у великих іграх світових політиків».

Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН в недавньому інтерв`ю західним ЗМІ, кажучи про ситуацію з демократією за межами Росії, зазначив: "Я про пострадянський простір взагалі вже не говорю. Була одна надія на хлопців з України, але і ті просто повністю себе дискредитували, там справа йде просто до суцільної тиранії. Повне порушення Конституції, всіх законів і так далі".