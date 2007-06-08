На тернопільських парканах Цушка зобразили героєм

У Тернополі на стінах будинків, опорах мостів та парканах у всіх масивах міста з’явилися написи “Цушко - герой!”.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Тернопільського обласного осередку Соціалістичної партії України Василь БОГАЧУК запевняє, що вказівки в такий спосіб підтримати міністра внутрішніх справ у партії ніхто не давав. “Мені невідомо, хто це зробив”, - сказав він. Разом з тим, В.БОГАЧУК схвалює появу таких написів, бо вважає, що в такий спосіб тернополяни виражають солідарність з міністром, у якого зараз проблеми зі здоров’ям.

Написи жителі міста побачили учора вранці - очевидно, невідомі малювали їх вночі. У мерії кажуть, що тепер комунальникам треба буде приводити стіни до пуття. Втім, до вечора написи так ніхто не замальовував і не стирав.