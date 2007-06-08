Мороз зачитав тільки 28 заяв нашоукраїнців (перелік)

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ зачитав тільки 28 заяв народних депутатів-“нашоукраїнців” про вихід з фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, О.МОРОЗ зачитав заяви про вихід з фракції Оксани БІЛОЗІР, Володимира В’ЯЗІВСЬКОГО, Ольги ГЕРАСИМ’ЮК, Євгена ГІРНИКА, Лілії ГРИГОРОВИЧ, Олега ГУМЕНЮКА, Юрія ЄХАНУРОВА, Павла ЖЕБРІВСЬКОГО, Едуарда ЗЕЙНАЛОВА, Олексія ІВЧЕНКА, Володимира КАРТУКА, Миколи КАТЕРИНЧУКА, В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Руслана КНЯЗЕВИЧА, В’ячеслава КОВАЛЯ, Богдана КОСТЕНЮКА, Миколи КРУЦЯ, Володимира ЛАНОВОГО, Ксенії ЛЯПІНОЇ, Володимира МОЙСИКА, Миколи ОНІЩУКА, Михайла ПОЖИВАНОВА, Михайла ПОЛЯНЧИЧА, Володимира ПОЛЯЧЕНКА, Наталії ПРОКОПОВИЧ, Станіслава СТАШЕВСЬКОГО, Рефата ЧУБАРОВА і Зіновія ШКУТЯКА.

О.МОРОЗ наголосив, що не начитав інші заяви, оскільки вони написані однією рукою, або на друкарській машинці.

Крім того, голова ВР повідомив, що дані про цих 28 народних депутатів будуть направлені до ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міжпартійний з’їзд блоку “Наша Україна” ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 66 народних депутатів України, обраних від блоку “Наша Україна”.

7 червня Верховна Рада України прийняла постанову, згідно з якою заяви про вихід з фракції можуть зачитуватися на пленарному засіданні за умови особистої присутності на ньому відповідного народного депутата.