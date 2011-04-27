В Севастополі у влади питали: Чорноморський Флот стоїть, де дешевий газ?

Учасники мітингу в Севастополі одностайно підтримали резолюцію, в якій закликали відправити у відставку Кабінет міністрів та денонсувати харківські угоди. Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії “Фронт Змін”.

В повідомленні зазначається, що сьогодні в Севастополі близько п’ятисот членів та активістів «Фронту Змін» взяли участь у мітингу «Чорноморський Флот стоїть. Де дешевий газ?». В ньому також сказано, що “незважаючи на перешкоди, які чинила влада, до Севастополя дісталися представники «Фронту Змін» із Миколаєва, Херсона, Одеси, Львова та Сімферополя, але не змогли виїхати на мітинг представники партії з Дніпропетровська та більшість людей із Миколаєва”. У “Фронті Змін” зазначають, що “мітингувальників із усіх боків оточили міліціонери, яких було приблизно стільки ж як учасників мітингу”. А в той же час, “невелика кількість людей похилого віку з російськими прапорами зібралася поблизу, вигукуючи, що Севастополь завжди був і залишається російським містом”.

Виступаючи на мітингу, член Бюро партії «Фронт Змін» Олег МАНДЮК зазначив, що підписуючи харківські угоди, “нинішня влада блефувала – ніякого фактичного здешевлення газу Україна не отримала”. Він також підкреслив, що харківські угоди фактично стали “продовженням здачі інтересів держави, початок якому поклав уряд ТИМОШЕНКО, підписавши 2009 року «кабальну для України» газову угоду”. За його словами, влада довела “неспроможність виконати обіцяне українцям, тому «Фронт Змін» вимагає відставки нинішнього уряду”.

Член Ради партії «Фронт Змін» Андрій ПИШНИЙ підкреслив, що харківські угоди – це політична та економічна поразка країни. «З обіцяного владою українці не отримали нічого. Флот стоїть, але Україна платить за газ більше, ніж Німеччина чи Великобританія. Розрекламована владою знижка на газ для України перетворилася на зростання майже удвічі цін на газ для українців», - заявив він. За його словами, «Севастополь так і не побачив обіцяних щорічних 4 мільярди інвестицій та виплат за базування російського флоту, адже міфічна знижка за газ пішла в державний бюджет як плата за базування ЧФ, а Севастополю ніхто так і не компенсував оренду 19 тисяч гектарів безцінної курортної землі”. Він додав, що влада обіцяла Севастополю нові робочі місця, проте безробітних у місті тільки за минулий рік стало на півтори тисячі більше. “І 60% з них скорочені з підприємств Чорноморського Флоту», - підкреслив він.

А.ПИШНИЙ зазначив, що «харківські угоди не відповідають інтересам української держави та негативно позначаються на її житті громадян”. “Через провальну державну політику та явну неспроможність уряду забезпечити виконання обіцяного, ми вимагаємо відправити цей уряд у відставку. Ми також вимагаємо денонсації харківських угод!» - заявив він.

Координатор напрямку «Безпека країни» Михайло БАШКІРОВ підкреслив, що за рік після харківських угод не змінився стан українського флоту. «Ми не будуємо нові кораблі, не відновлюємо старі, а єдиний український підводний човен не відремонтований і стоїть приварений до причалу, аби не піти на дно”_ зазначив він. При цьому додав, що соціальне забезпечення військовослужбовців на сьогодні “жахливе”. “У нас 45 тисяч безквартирних військових, військовослужбовці не мають пільг, не мають доступу навіть до безкоштовної медицини. Висновок один: у чинної влади немає послідовної політики ані стосовно розвитку України загалом, а ні щодо армії та флоту»- сказав М. БАШКІРОВ .

Виступили на мітингу з критикою харківських угод, які не принесли обіцяного покращення життя ні севастопольцям, ні всім українцям, також голова Севастопольської міської організації «Фронт Змін» Анатолій ВУС, голова Миколаївської районної організації партії Ольга ОКУНЄВА, перший заступник голови Миколаївського обласного «Фронту Змін» Вадим ПОДБЕРЕЗНЯК.