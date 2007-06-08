Мороз провів розслідування щодо Безсмертного

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ стверджує, що Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, призначений заступником глави Секретаріату Президента, ні до кого не звертався у парламенті про видачу йому трудової книжки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту.

За словами О.МОРОЗА, проведено службове розслідування і встановлено, що «ні до кого Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не звертався з пропозиціями про видачу йому трудової книжки».

О.МОРОЗ зазначив, що це розслідування проведено у зв’язку із звинуваченнями Р.БЕЗСМЕРТНОГО на адресу голови Верховної Ради, Секретаріату Верховної Ради з приводу того, що йому не видають трудової книжки, і «він там два місяці не може одержати заробітної плати».

О.МОРОЗ наголосив, що згідно з Конституцією, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ мав упродовж 20 днів або скласти депутатські повноваження, або звільнитися з посади заступника глави Секретаріату Президента. За його словами, «він (Р.БЕЗСМЕРТНИЙ – УНІАН) цього не зробив, заяви не подавав».

О.МОРОЗ підтвердив, що Р.БЕЗСМЕРТНИЙ не одержував заробітну плату у Верховній Раді, оскільки не працював у цей час у парламенті, але «депутатські кошти одержував, про що є довідка з бухгалтерії». «За цей час він (Р.БЕЗСМЕРТНИЙ – УНІАН) одержав 20 тис. грн. Я думаю, що він мав за що, так би мовити, звести кінці з кінцями», - зазначив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що йому у Верховній Раді йому не віддають трудову книжку, і обіцяє звернутися з цього приводу до суду.

“Ще у квітні місяці, після призначення мене заступником глави Секретаріату Президента, я написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це я вже неодноразово говорив”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він повідомив, що ще зранку 6 червня вчергове намагався забрати в Апараті ВР трудову книжку. “Ця тяганина триває ще з квітня. Я призначений на посаду в Секретаріат Президента, а трудову з парламенту не можу забрати”, - додав він.

“Більше того, окрім моєї заяви, є ще рішення Міжпартійного з’їзду блоку “Наша Україна” про складання депутатських повноважень, - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. - Після того, як мені вчора знову не віддали трудову книжку, я звернувся з офіційним листом до керівника Апарату ВР Валентина ЗАЙЧУКА і повідомив йому, що мені не віддають трудову книжку”.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ розповів, що якщо він 7 червня не забере свою трудову, то вже 8 червня має намір звернутися до суду.