Ющенко знову кличе Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує сьогодні зустрітись з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та, можливо, з головою Верховної Ради V скликання Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час відвідування заводу «Новатор» у Хмельницькому.

Розповідаючи про перебіг політичної кризи, В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні «ми близькі до вирішення кризи».

Він повідомив, що сьогодні після повернення до Києва планує зустрітись з керівництвом уряду, «а можливо, і з керівництвом парламенту».