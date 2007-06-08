Соціалісти готуються вписати ім`я Цушка в підручники історії?

Соціалісти вважають, що під час подій 24 травня у Генеральній прокуратурі міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО діяв у правовому полі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту член фракції СПУ Василь БОГАЧУК.

За його словами, «в цій гострій ситуації міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО діяв виключно у правовому полі». В.БОГАЧУК зазначив, що міністр «погасив у самому зародку конфлікт, який однозначно загрожував державі можливим збройним вибухом, хоча за це самому Василю Петровичу довелося розплатитися інфарктом». «У нас чомусь виходить так, що поки історія все розставить по місцях, героїв роблять винуватцями конфліктів, намагаючись навіть поливати брудом» - сказав В.БОГАЧУК.

За його словами, саме завдяки В.ЦУШКУ вдалося «локалізувати і приглушити перший в історії незалежної України можливий конфлікт протиборчих сторін».

В.БОГАЧУК зазначив, що В.ЦУШКО, як “трудяга-бульдозер” з перших днів роботи на посаді міністра взявся наводити порядок у МВС. За словами депутата, міліціонерам підвищили зарплати, покращилось розкриття злочинів. «Василь Петрович показав себе рішучою і безкомпромісною людиною», - переконаний В.БОГАЧУК. На його думку, під час відомих подій у Генпрокуратурі В.ЦУШКО провів «блискучу миротворчу операцію, безстрашно ідучи попереду всіх, особисто наражаючись на небезпеки, оскільки невідомо було, хто і з якою метою тоді блокував приміщення Генеральної прокуратури, якою була мета нападників». «Він, як справжній міністр, лідер потужного озброєного загону влади став між ворогуючими сторонами, як справжній суддя, показуючи тим самим, що в усій цій завірюсі потрібно відступити крок назад, щоб з’ясувати все за столом переговорів», - зазначив В.БОГАЧУК.

Депутат переконаний, що Україна має подякувати В.ЦУШКУ, «що тоді, в кінці травня, не пролилася кров, що в державі було збережено мир і злагоду». За його словами, в Україні люди кажуть: «ЦУШКО герой, ЦУШКО врятував Україну».

У свою чергу, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зазначив, що В.ЦУШКО «безумовно, діяв в межах права і Конституції», і це не викликає жодних сумнівів. «А те, що намагаються «пришити» якісь там порушення закону, то це залишиться на совісті тих, хто намагається це зробити», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент України звільнив Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Депутати коаліції, не згодні з цим рішенням, прибули до будівлі Генпрокуратури, щоб "забезпечити законний порядок в країні".

Також до Генпрокуратури прибув В.ЦУШКО у супроводі спецпідрозділу "Беркут". Вони затіяли бійку з представниками Управління держохорони, щоб проникнути в кабінет генпрокурора.

У свою чергу, працівники Управління держохорони прибули до Генпрокуратури, щоб гарантувати призначення керівником відомства Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня в.о. генерального прокурора В.ШЕМЧУК заявив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА за перевищення службових повноважень.

26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”. Нині він перебуває на лікуванні у Німеччині.