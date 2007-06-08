Верховна Рада просить у ЦВК свіженьких депутатів

Верховна Рада V скликання звернулась з листом до Центральної виборчої комісії, у якому закликає вирішити питання щодо визнання обраними та реєстрації народними депутатами України наступних за черговістю кандидатів у виборчих списках БЮТ і блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ.

За його словами, у листі йдеться про те, що до апарату ВР надійшли особисті письмові заяви народних депутатів про вихід зі складу депутатських фракцій «Наша Україна» і БЮТ.

Як сказав О.МОРОЗ, незважаючи на те, що заяви про вихід із фракцій не були своєчасно, згідно з Регламентом ВР, оголошені на сесії парламенту, а також незважаючи на те, що немає закону, передбаченого ст. 81 Конституції України, вищі керівні органи блоку «Наша Україна» і БЮТ прийняли рішення про дострокове припинення повноважень відповідних народних депутатів.

У листі йдеться, що до ЦВК відправляються копії заяв та відповідних документів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні ВР О.МОРОЗ зачитав лише 28 заяв народних депутатів-“нашоукраїнців” про вихід з фракції. О.МОРОЗ наголосив, що не начитав інші заяви, оскільки вони написані однією рукою, або на друкарській машинці. Крім того, він повідомив, що дані про цих 28 депутатів будуть направлені до ЦВК.