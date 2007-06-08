Верховна Рада просить у ЦВК свіженьких депутатів

12:11, 08 червня 2007
Політика
1486

"Кто на новенького?"

Верховна Рада V скликання звернулась з листом до Центральної виборчої комісії, у якому закликає вирішити питання щодо визнання обраними та реєстрації народними депутатами України наступних за черговістю кандидатів у виборчих списках БЮТ і блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ.

За його словами, у листі йдеться про те, що до апарату ВР надійшли особисті письмові заяви народних депутатів про вихід зі складу депутатських фракцій «Наша Україна» і БЮТ.

Як сказав О.МОРОЗ, незважаючи на те, що заяви про вихід із фракцій не були своєчасно, згідно з Регламентом ВР, оголошені на сесії парламенту, а також незважаючи на те, що немає закону, передбаченого ст. 81 Конституції України, вищі керівні органи блоку «Наша Україна» і БЮТ прийняли рішення про дострокове припинення повноважень відповідних народних депутатів.

У листі йдеться, що до ЦВК відправляються копії заяв та відповідних документів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні ВР О.МОРОЗ зачитав лише 28 заяв народних депутатів-“нашоукраїнців” про вихід з фракції. О.МОРОЗ наголосив, що не начитав інші заяви, оскільки вони написані однією рукою, або на друкарській машинці. Крім того, він повідомив, що дані про цих 28 депутатів будуть направлені до ЦВК.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter