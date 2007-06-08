Луценко не збирається двічі заходити в ту саму річку

Лідер блоку “Народна самооборона Юрія Луценка” Юрій ЛУЦЕНКО не має наміру вдруге обіймати посаду міністра внутрішніх справ в разі перемоги на парламентських виборах демократичної коаліції.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв’ю “Газеті по-українськи” № 100 від 8 червня.

Коментуючи слова одного з лідерів блоку “Народна самооборона” Давида ЖВАНІЇ про те, що у разі перемоги демократичної коаліції Ю.ЛУЦЕНКО може повернутися на посаду міністра внутрішніх справ, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: “Я не розглядаю такої можливості”.

За його словами, у списку “Народної самооборони” є кандидати для того, щоб очолити і провести реформи у всьому “блоці справедливості”: Генпрокуратурі, МВС, у судах. Одного кандидата знає вся країна - це пан ШЕМЧУК”, - додав він. Ю.ЛУЦЕНКО вважає його одним з найбільш принципових та чесних прокурорів високої ланки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у демократичної коаліції є кандидати на посади міністра внутрішніх справ, міністра юстиції. ”У нас на кожного з них є дублери. Наприклад, той же СТРЕТОВИЧ міг би бути непоганим генпрокурором, той же КАТЕРИНЧУК міг би бути міністром юстиції. По МВС давайте потримаємо інтригу”, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.