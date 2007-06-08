Мартинюк ховається від нашоукраїнців?

Народні депутати від фракції «Наша Україна» другий день поспіль не можуть отримати у відділі кадрів Верховної Ради свої трудові книжки.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні до відділу кадрів близько 12-ї години прийшли близько 20 “нашоукраїнців” з метою забрати свої трудові книжки.

Однак депутати не змогли цього зробити, оскільки керівник кадрового управління апарату ВР був відсутній на своєму робочому місці.

Як повідомив народний депутат В’ячеслав КОВАЛЬ, депутати мають намір дочекатися повернення начальника відділу кадрів на робоче місце.

Він зазначив, що депутати хочуть отримати пояснення, чому їм не віддають трудові книжки, або якщо віддають, то без відповідного запису.

В.КОВАЛЬ наголосив, що якщо цього не вдасться з’ясувати у начальника відділу кадрів, то “нашоукраїнці” підуть з усіма цими питаннями до голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

Крім того, він зазначив, що “нашоукраїнці” хочуть знати, на якій підставі було оголошено тільки 28 заяв депутатів про вихід з фракції «Наша Україна», а не усі 66, і чому не оголошувалися заяви депутатів від фракції БЮТ.

Крім того, за словами В.КОВАЛЯ, всі ці дії є незаконними. Він висловив думку, що таким чином О.МОРОЗ «хоче затягнути процес припинення повноважень діяльності ВР». Він також не виключив, що йде намагання замість депутатів від «Нашої України», які склали свої повноваження, провести до ВР інших депутатів за списком.

Як повідомляв УНІАН, учора, 6 червня, депутати-«нашоукраїнці» також здійснювали спроби отримати в управлінні кадрів Апарату Верховної Ради України свої трудові книжки.

Під час розмови депутатів із керівником цього управління Володимиром МАРТИНЮКОМ була досягнута домовленість, що трудові книжки будуть видаватися 8 червня після 10-ї години. Свою відмову видавати трудові книжки керівник управління кадрів апарату ВР пояснив тим, що не може зробити у трудових книжках запис про причини звільнення народних депутатів.