Безсмертний назвав Морозу заповітні цифри

“Я написав заяву про складання депутатських повноважень разом з усією фракцією ще 18 квітня. А 2 червня міжпартійний з’їзд Блоку “Наша Україна ” ухвалив відповідне рішення, - сказав сайту RAZOM керівник виконкому партії “Наша Україна”, заступник голови Секретаріату Президента Роман Безсмертний.

“Співставляючи заяви Мороза та реальні факти, можна зробити висновок, що екс- голова Верховної Ради Олександр Мороз не проводив ніякого службового розслідування, більше того, не поінформований про документообіг в Апараті ВР”, - зауважив Безсмертний.

“Повідомляю персонально для Олександра Олександровича , що 7 червня на ім’я керівника Апарату ВР Валентина Зайчука було зареєстрований лист з проханням видати мені трудову книжку. Вхідний номер реєстрації цього документу 112-184, - повідомив заступник голови Секретаріату Президента .

“І я б порадив екс-спікеру дати доручення керівнику Апарату ВР видати трудові книжки депутам-“нашоукраїнцям”, а також їхнім помічникам, які написали заяви про звільнення, - наголосив Безсмертний, - Працівники Апарату ВР стали заручниками невиправданих амбіцій Мороза і ховаються за зачиненими дверима від нардепів, не знаючи, як діяти і що казати”.

Також Безсмертний повідомив, що депутати-“нашоукраїнці”, які склали свої повноваження і яким на видали трудові книжки, готові звернуться до суду.

“Позови вже підготовлені, - заявив він, - Ми тільки чекаємо, чим закінчиться сьогоднішній робочий день - отримають нардепи трудові книжки на руки, чи ні”.

Керівник виконкому партії “Наша Україна” також зазначив, що “кошти на виконання депутатських повноважень видаються нардепам на руки, а зарплата перераховується на картку, втім, я не отримував ні того, ні іншого. Більше того – і гадки не мав йти по зарплату після написання своєї заяви ”.