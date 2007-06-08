Чи відмовляться від крісел у ВР племінник Ющенка та заступник Балоги?

В разі якщо Центральна виборча комісія виконає прохання Верховної Ради і зареєструє замість 28 депутатів, чиї повноваження припинені у п’ятницю, наступних кандидатів за списком до Ради пройде племінник президента Віктора Ющенка Ярослав.

Відповідно до списку кандидатів, розміщеному на сайті ЦВК, наступними кандидатами в депутати будуть:

- член НСНУ Володимир Фіалковський;

- член Української республіканської партії "Собор" Михайло Довбенко;

- член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна" Олег Бойко"

- член НСНУ Віталій Цехмістренко;

- член Конгресу Українських Націоналістів Володимир Шульга;

- член НСНУ Іван Гаврилюк;

- член ПППУ Юрій Дерев’янко;

- член Народного Руху України Юрій Діденко;

- безпартійний Микола Швець;

- член НСНУ Іван Іванчо;

- член НСНУ Ярослав Ющенко;

- екс-міністр здоров`я, член НСНУ Микола Поліщук;

- член НСНУ Владислав Атрощенко;

- заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин;

- член НСНУ Валерій Лебедівський;

- член НСНУ Ростислав Ярема;

- член НСНУ Петро Григоренко;

- член Народного Руху України Юрій Криворучко;

- член ПППУ Євген Сухін;

- член Української республіканської партії "Собор" Ольга Кобець;

- член ПППУ Віктор Веретенников;

- член Української республіканської партії "Собор" Максим Стріха;

- член Народного Руху України Олександр Ткаченко;

- член Конгресу Українських Націоналістів Степан Брацюнь;

- член НСНУ Сергій Слабенко

- член Партії Християнсько-Демократичний Союз Віра Кобилянська;

- безпартійний Юрій Бойко;

- екс-міністр промполітики, член НСНУ Володимир Шандра.

Таким чином до парламенту пройдуть три представники ПППУ, яка перейшла на бік коаліції. Загалом серед тих, хто не пройшов до парламенту, 42 представники цієї партії.

Антикризова коаліція розраховує, що прихід цих депутатів дозволить зберегти конституційну в більшість в парламенті і не допустити її розпуску.

Як відомо, зранку в п`ятницю спікер Ради п`ятого скликання Олександр Мороз зачитав 28 заяв нашоукраїнців про складення повноважень і попросив ЦВК зареєструвати наступних кандидатів за списком цього блоку.

Українська правда