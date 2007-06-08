Ющенко не хоче ділити політиків на лівих та правих
Консолідація "незалежно від партквитка"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає демократичні сили до консолідації, “незалежно від партійного білета”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Хмельницькому.
“Я не сприймаю тої політики відносно особливої уваги до поділу на лівих та правих. Треба виходити на визначення загальнонаціональних інтересів. Мова йде не про минуле, а про майбутнє”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент висловився за створення єдиного блоку демократичних сил, який візьме участь у парламентських виборах у вересні 2007 року. На його думку, блок могуть створити “Наша Україна”, “Народна самооборона”, Українська народна партія та інші. “Вчора цей процес розпочався і зараз він перейшов у політичну площину – визначення п’ятірки, стратегії і тактики виборчої кампанії”, - додав він.
В.ЮЩЕНКО також звернувся до лідерів БЮТ, “Нашої України”, УНП, НРУ, “Народної самооборони” та інших політичних сил демократичного спрямування із закликом до об’єднання: ”Ми українці, ми повинні бути об’єднані”. За таких умов, вважає Президент, вони наберуть більше відсотків, ніж на минулих виборах (на парламентських виборах 2006 року).
“А про відсотки будемо говорити у жовтні, поки необхідно працювати на ці відсотки”, - підкреслив глава держави.