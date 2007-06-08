Відділ кадрів ВР сьогодні обіцяє ”ощасливити” 28 нашоукраїнців

З 15.00 кадрове управління Апарату Верховної Ради V скликання почне видавати трудові книжок народним депутатам, які написали заяви про вихід з фракції “Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив керівник кадрового управління Апарату ВР Володимир МАРТИНЮК.

При цьому він наголосив, що трудові книжки будуть видані тільки 28-ми депутатам, чиї заяви про вихід з фракції було оголошено сьогодні на засіданні ВР.

За його словами, на даний момент готується відповідне розпорядження голови ВР про видачу депутатам цих документів.

В.МАРТИНЮК підкреслив, що книжки будуть оформлені відповідним чином, і в них буде вказано, що депутат звільнений у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

Керівник кадрового управління також наголосив, що інші народні депутати не отримають свої трудові книжки, бо їхні заяви не було оголошено на пленарному засіданні ВР.

За словами В.МАРТИНЮКА, що 28-ми депутатам-“нашоукраїнцям” уже повідомили, що вони можуть отримати свої трудові книжки.

Як повідомляв УНІАН, депутати-«нашоукраїнці» другий день поспіль намагалися отримати у кадровому управлінні Верховної Ради свої трудові книжки.

Учора під час розмови депутатів із керівником цього управління Володимиром МАРТИНЮКОМ була досягнута домовленість, що трудові книжки будуть видаватися 8 червня після 10-ї години. Свою відмову видавати трудові книжки керівник управління кадрів апарату ВР пояснив тим, що не може зробити у трудових книжках запис про причини звільнення народних депутатів.

Сьогодні близько 20 “нашоукраїнців” прийшли у відділ кадрів, щоб забрати свої трудові книжки. Однак депутати не змогли цього зробити, оскільки керівник кадрового управління Апарату ВР був відсутній на своєму робочому місці.

Також сьогодні голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ оголосив тільки 28 заяв депутатів про вихід з фракції “Наша Україна”, тоді як з’їзд блоку достроково припинив повноважень 66 народних депутатів, обраних від блоку.