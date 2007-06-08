Ющенко упевнений, що до листопада Україна стане членом СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що до листопада 2007 року Україна стане членом Світової організації торгівлі.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав сьогодні під час спілкування з працівниками ДП «Новатор» у Хмельницькому.

«За 3-4 місяці, принаймні до листопада, ми увійдемо до СОТ», – сказав глава держави, наголосивши, що Україна прийняла всі необхідні для цього закони.

За словами В.ЮЩЕНКА, вступ до СОТ «дасть можливість нашому виробнику працювати по усьому світові та отримати правовий захист від антидемпінгових переслідувань у будь-якому куточку світу».

У розмові з працівниками заводу Президент відзначив, що нині українська влада веде активний діалог з інвесторами. «Без цього, – зазначив В.ЮЩЕНКО, – неможливе активне наповнення портфеля замовлень таких серйозних підприємств, як, зокрема, «Новатор». «Ми хотіли б бачити свого виробника конкурентним», – сказав глава держави, додавши, що це, насамперед, означає роботу за тими правилами ринку, за якими працює увесь світ.

Спілкуючись із колективом заводу, Президент також зазначив, що Україна активно веде переговори із Європейським Союзом щодо укладення поглибленої угоди. В.ЮЩЕНКО наголосив, що головна мета цього документа – вихід на режим зони вільної торгівлі між ЄС та Україною.

Президент також відзначив, що за оцінками експертів, цей крок приведе до росту ВВП на 2-4%. «Ми переконані, що сьогодні переговори йдуть добре. До України ставляться відмінно», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави наголосив, що протягом останніх двох років відносини України з ЄС якісно змінювали характер. Євроінтеграційні прагнення України, зазначив В.ЮЩЕНКО, означають «абсолютно нові перспективи для нашої держави».