Ющенко хоче провести експертизу висловлювань російських політиків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за доцільне провести державну експертизу висловлювань російських політиків на адресу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому, коментуючи складення Росією і Україною на взаємній основі списків осіб, яким заборонено в’їжджати на території цих держав.

“Мені здається, що нам потрібно пройти три сходинки у цьому питанні. З однієї сторони, давайте зробимо взаємну оцінку – що у нас робиться у цьому питанні? Давайте зробимо державні висновки у тих висловлюваннях, які допускають високі посадовці. Бо ці висловлювання ми сприймаємо як висловлювання зневажливого характеру до українського народу, до Української держави”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, на наступних етапах потрібно домовитися про процедуру врегулювання цього питання та винести відповідні уроки. “Що б це не відбувалось так, як амністія, просто через те, що 9-те число прийшло у червні. Я хочу, щоб були висновки української сторони, якщо вони її стосуються, але щоб висновки зробила і російська сторона. Бо мова йде не про пересічного громадянина. Ми маємо прекрасні стосунки між народами і їх треба берегти. Я знаю, які вони вразливі, якщо ми не будемо реагувати на такі інциденти. Тому ці перемовини, які у мене будуть із Президентом Росії у неділю, – безумовно, ці питання будуть стояти там”, - пояснив він.

В.ЮЩЕНКО розраховує на досягнення відповідних домовленостей з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ. “Я чомусь переконаний, що ми з Президентом ПУТІНИМ знайдемо відповідь на те, щоб цю ескалацію не робити. Принаймні, я твердо хочу підкреслити, українська сторона не дасть приводу, щоб дії українських політиків або дії Української держави оцінювали як зневажливі до когось. Такого не буде. Але взаємно ми просили б аналогічно діяти по відношенню до цінностей, які сповідує український народ і Українська держава. Це треба поважати. Ми не повинні забувати, що ми є суверенною країною. І ми знаходимося в рамках міжнародного права, у тому числі, і з питань, які регулюють соборність, державність і цілісність”, - підкреслив Президент України.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня в Україну не пустили російського політолога Олександра ДУГІНА, який прямував на міжнародний фестиваль “Велике російське слово”.

У той же день радник Президента України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ з приватним візитом прилетів до Санкт-Петербурга. Проте в аеропорту “Пулково-2” представник прикордонної служби повідомив, що йому заборонено в`їзд на територію РФ, не пояснюючи причин.

7 червня у Москві під час другого засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням міністра закордонних справ України А.ЯЦЕНЮКА та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА сторони порушили питання щодо заборони в’їзду громадян України та Росії відповідно на територію Російської Федерації та України. Українська сторона запропонувала провести з цього питання консультації на рівні експертів з метою детального вивчення проблеми та прийняття рішення, яке б не суперечило рівню взаємної довіри та співпраці між Україною і Росією. Учасники переговорів погодилися з необхідністю зняти політичний підтекст з цього питання, а також сприяти попередженню висловлювань політиків обох країн, які б суперечили дружнім відносинам України та Росії.