Мороз проігнорує запрошення Ющенка

Голова Верховної Ради Олександр Мороз не збирається у п`ятницю ввечері зустрічатися з президентом Віктором Ющенком.

Про це він заявив у п`ятницю під час прийому з нагоди Дня Росії.

Коментуючи відповідну ініціативу президента, Мороз відповів: "Вперше про це чую".

На питання, чи сподівається він, що ЦВК зареєструє нових народних депутатів після складення повноважень 28 представниками "Нашої України", спікер сказав, що не звертався до ЦВК з подібним проханням, а лише зробив повідомлення і попросив ЦВК зробити все в межах законодавства.

Коментуючи ступінь проблематичності ситуації із заявами від членів БЮТ, спікер зазначив, що проблема в тому, що апарат Верховної Ради не встиг підготувати ці заяви.

Мороз також додав, що оголосив заяви лише тих "нашоукраїнців", які були присутні в залі і могли чути зачитані ним заяви.

Українська правда