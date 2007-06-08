Мороз вже ”гріє” крісла для поповнення з Нашої України

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз не виключає того, що 28 народних депутатів від "Нашої України", які вийшли з фракції, будуть заміщені. Про це він заявив в ході урочистого прийому з нагоди дня Росії. "Ми прийняли ще, у вівторок додамо. Отже, може, буде і більше", - сказав О.Мороз. Він підкреслив, що не звертався з проханням в ЦВК, а просто передав всі необхідні матеріали для того, щоб якщо у них є резерв депутатів, то "вони зобов`язані робити це елементарно".

Відповідаючи на запитання журналістів, чому він сьогодні не зачитав заяви про вихід з фракцій депутатів від БЮТ, О.Мороз відповів: "Апарат не встиг все підготувати. Це досить специфічна процедура. Ви, очевидно, помітили, що оголошені не всі, хто знаходився в списку, затвердженому з`їздом, а тільки ті, відносно яких я не сумніваюся, що вони знаходилися в залі і чули заяву, на якій наполягав лідер фракції ("Нашої України")".

РБК-Україна