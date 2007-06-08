Вінський запропонував Морозу три способи анулювати його мандат

Народний депутат Йосип Вінський, який влітку минулого року вийшов із фракції Соціалістичної партії, запропонував три способи, якими можна ліквідувати його депутатський мандат.

„Перший спосіб - найпростіший з законодавчої точки зору, адже достатньо прийняти закон про імперативний мандат і всі, хто вийшов зі своїх партійних фракцій, автоматично покладуть свій депутатський значок”, - наводить слова Йосипа Вінського сайт БЮТ. Однак, на думку екс-соціаліста, депутати від СПУ аж надто дорожать своїм правом у будь-який момент змінити політичні погляди і перейти туди, де більше платять, а тому не погоджуються голосувати за такий закон.

Другий спосіб складніший - СПУ може, за прикладом БЮТ та «Нашої України», провести з’їзд, обнулити список і написати всією фракцією заяви про складення повноважень. „До такого кроку СПУ я обов`язково приєднаюсь”, - пообіцяв Вінський.

Третій спосіб залежить лише від однієї людини. Вінський пообіцяв негайно скласти свій депутатський мандат і більше ніколи не балотуватися до Верховної Ради у випадку, якщо такий самий крок зробить його колишній однопартієць Олександр Мороз. „Заради очищення української політики від зради, я не вагатимусь ні на мить”, - запевняє Вінський