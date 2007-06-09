Тимошенко опівночі ходила до Ющенка

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко опівночі перебувала на переговорах в секретаріаті президента.

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив лідер ПРП Віктор Пинзеник, вітаючи її ведучого Савіка Шустера з минулим днем журналіста.

"Юлія Володимирівна зробила б це сама, якби не перебувала на 137 раунді переговорів у секретаріаті президента", - заявив Пинзеник.

Водночас він не повідомив, хто ще бере участь в цій зустрічі.

Як відомо, увечері президент Віктор Ющенко провів зустріч із прем’єром Віктором Януковичем в аеропорту "Бориспіль".

Українська правда