Мороз: Доля парламенту залежить від рішення ЦВК

Подальша доля Верховної Ради 5-го скликання залежить і від рішення Центральної виборчої комісії з питання «обнулення» виборчих списків, - заявляє спікер українського парламенту Олександр Мороз.

«Все залежить від того, чи буде здійснена заміна депутатів - тих, хто вибуває зі складу парламенту, тими, хто чекає свого права називатися депутатами (наступних далі за виборчим списком – ред.)», - заявив він в ефірі телеканалу «1+1» в п`ятницю увечері.

«Будуть оголошені з трибуни всі заяви, кого це стосується, якщо буде відповідь з Центральної виборчої комісії, що їм немає ким замінити цих депутатів», - пише «ForUm» з посиланням на спікера.

Крім того, Мороз відзначив, що закон передбачає 20 днів, протягом яких може бути відновлений чисельний склад парламенту в 300 депутатів.

За його словами, якщо цього не відбудеться, «парламент не працює в сесійному пленарному режимі, депутати виконують свої обов`язки до приведення до присяги нових депутатів і вибори відбудуться у встановлений термін, скажімо, 30 вересня».

За його словами, якщо парламент матиме в складі не менше 300 депутатів і ЦВК не підтвердить так зване «обнулення» списків, «тоді парламент залишається легітимним, таким, яким він є і сьогодні».