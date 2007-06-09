Про що говорили Ющенко та Янукович у Борисполі

Майже чотири години тривала у п’ятницю зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Борисполі.

Президент і прем’єр зустрілись одразу по прильоті глави держави із Хмельницького, повідомляє “5 канал”.

Керівник уряду зустрічав Президента біля трапу літака. Звідти вони одразу ж вирушили на нараду.

Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ обговорили політичну ситуацію у країні та питання дотримання домовленостей, досягнутих 27 травня.

Зустріч проходила за зачиненими для преси дверима. Втім, серед присутніх у Борисполі помітили і лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО, главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ та секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА, відзначає “5 канал” і додає, що голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА на зустрічі не було.

Як повідомляв УНІАН, після довготривалих переговорів, на світанку 27 травня, Президент В.ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради п’ятого скликання О.МОРОЗ досягли домовленості про позачерогві парламентські вибори, які мають відбутися 30 вересня.