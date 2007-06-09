ЦВК не поспішає рубати опозиційні ”хвости”
Магера сказав, що спершу дочекаються правових підстав...
Рішення про припинення повноважень депутатами від опозиції Центральна виборча комісія може ухвалювати лише після завершення розгляду судових справ з цього питання в апеляційних інстанціях.
Таку думку висловив член ЦВК Андрій Магера у п’ятницю в ефірі 5 каналу.
"До моменту розгляду справи в суді і ухвалення рішення, збоку ЦВК, як на мене, було б некоректним і неетичним розглядати це питання", - сказав він, зазначивши, що це може розглядатися як "своєрідний тиск на суд".
Магера нагадав, що кілька днів тому "була подана апеляційна скарга до Київського апеляційного адміністративного суду, в якій партія Промисловців і підприємців просить скасувати постанову Печерського райсуду міста Києва".
На питання, коли ЦВК можуть бути ухвалені рішення щодо депутатів від опозиції, які написали заяви про складення депутатських повноважень, Магера відповів:
"На сьогоднішній день проведені з’їзди, на них ухвалені рішення. Наскільки мені відомо, в судовому порядку вони не оскаржені. Буде ЦВК їх офіційно розглядати, будемо визначатися, ухвалювати рішення".
Він додав, що це відбудеться, "як тільки будуть для цього правові підстави".