ЦВК не поспішає рубати опозиційні ”хвости”

Рішення про припинення повноважень депутатами від опозиції Центральна виборча комісія може ухвалювати лише після завершення розгляду судових справ з цього питання в апеляційних інстанціях.

Таку думку висловив член ЦВК Андрій Магера у п’ятницю в ефірі 5 каналу.

"До моменту розгляду справи в суді і ухвалення рішення, збоку ЦВК, як на мене, було б некоректним і неетичним розглядати це питання", - сказав він, зазначивши, що це може розглядатися як "своєрідний тиск на суд".

Магера нагадав, що кілька днів тому "була подана апеляційна скарга до Київського апеляційного адміністративного суду, в якій партія Промисловців і підприємців просить скасувати постанову Печерського райсуду міста Києва".

На питання, коли ЦВК можуть бути ухвалені рішення щодо депутатів від опозиції, які написали заяви про складення депутатських повноважень, Магера відповів:

"На сьогоднішній день проведені з’їзди, на них ухвалені рішення. Наскільки мені відомо, в судовому порядку вони не оскаржені. Буде ЦВК їх офіційно розглядати, будемо визначатися, ухвалювати рішення".

Він додав, що це відбудеться, "як тільки будуть для цього правові підстави".

Українська правда