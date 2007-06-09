Колесніков: Партія регіонів вже готується до дострокових виборів

Партія регіонів почала підготовку до дострокових парламентських виборів і чекає на новий указ Президента України про їх проведення.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (9-15 червня) повідомив заступник лідера фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ми готуємося до виборів, проводимо підготовчі роботи, що передують розгортанню штабів», - заявив він.

«Смислового навантаження в судових позовах з приводу тексту указу немає (указу Президента від 5 червня про дострокові вибори – УНІАН), бо в ході переговорів дата виборів була визначена (30 вересня) і в указі відображена вона ж. Юридична ж чистота указу не те що спірна, а просто відсутня. Тому я припускаю позови як з боку окремих депутатів, так і колективні. Звернення до суду можуть бути, але, по суті, вони безглузді, оскільки 1 серпня Президент підпише ще один указ, який буде абсолютно легітимний, і 30 вересня пройдуть вибори, на яких переможе Партія регіонів і сформує уряд», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 червня підписав указ про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 30 вересня 2007 року.