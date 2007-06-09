Регіонали назвали дату, коли затвердять списки
12:15, 09 червня 2007Політика
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З`їзд пройде в два етапи
Черговий з`їзд Партії регіонів пройде в два етапи - у липні та у серпні.
Про це заступник лідера фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (9-15 червня).
«Перший (етап з`їзду - УНІАН) відбудеться у середині липня, а другий, згідно з передвиборчим законодавством, що передбачає затвердження списків кандидатів у депутати від партії, не пізніше встановленого терміну - або 4, або 11 серпня», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.
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