Регіонали назвали дату, коли затвердять списки

Черговий з`їзд Партії регіонів пройде в два етапи - у липні та у серпні.

Про це заступник лідера фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (9-15 червня).

«Перший (етап з`їзду - УНІАН) відбудеться у середині липня, а другий, згідно з передвиборчим законодавством, що передбачає затвердження списків кандидатів у депутати від партії, не пізніше встановленого терміну - або 4, або 11 серпня», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.