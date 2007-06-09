Виборчу кампанію для ”Регіонів” проведуть американці?

Народний депутат V скликання Борис КОЛЕСНІКОВ не виключає, що може очолити виборчий штаб Партії регіонів.

У інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» на питання, чи можна його назвати де-факто керівником виборчого штабу партії, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: «Офіційно це рішення ще не ухвалено, воно розглядатиметься на політраді партії через сім - десять днів».

Як сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, йому було б цікаво провести виборчу кампанію, проте в партії немало гідних людей, які зарекомендували себе під час попередніх кампаній. «Я не жартую. Причому це необов`язково депутати», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Кажучи про політтехнологів, які допомагатимуть проводити виборчу кампанію, депутат повідомив, що працювати буде збірна команда. «Загальновідомо: американці - кращі маркетологи у світі. Не зробити таких професіоналів частиною команди - просто безглуздо. Хто краще за інших розкриє плюси пропонованого соціального пакета? Хто краще пояснить макроекономічні показники? З Партією регіонів на виборах працюватиме команда, що складається з кращих фахівців, які є в світі. Йдеться про професіоналів у сфері «паблік рілейшенз» у такій вузькій сфері, як підготовка і проведення виборчих кампаній», - розповів Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також він повідомив, що бюджет передвиборної кампанії Партії регіонів точно можна буде назвати після ухвалення відповідного рішення політрадою.

Аудит передвиборних ресурсів і потужностей партія, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, почала проводити у понеділок, 4 червня.