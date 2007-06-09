ПР навчилася на чужих помилках: блок - складна і морочлива штука…

13:24, 09 червня 2007
Політика
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Морозу лишили півтора тижні надії

Партія регіонів планує визначитися, чи піде вона на дострокові вибори до Верховної Ради як партія чи як блок, до 20 червня.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (9-15 червня) повідомив заступник лідера фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Офіційного рішення поки що немає. Я думаю, між 15 і 20 червня відбудеться засідання коаліції, на якому в цьому питанні будуть розставлені всі крапки над «і». Далі тягнути не можна: потрібно готуватися до виборів або у форматі блоку, або у форматі партії», - заявив він.

Б.КОЛЕСНІКОВ нагадав, що на виборах 2006 року В.ЯНУКОВИЧ відмовився від іменного блоку. «Як показує життя, особливо життя «Нашої України» і Блоку Юлії Тимошенко, що зіткнулися з судами-пересудами, позицією КІНАХА та іншими проблемами, блок - юридично дуже складна і морочлива штука…», - зазначив він.

Сам же Б.КОЛЕСНІКОВ, за його словами, прихильник партійного підходу. «Нещодавно проведені нами соціологічні дослідження показали не тільки найвищий у країні рейтинг Віктора ЯНУКОВИЧА, але й майже 100-процентне ототожнення його імені з партійним брендом. «Ми говоримо «Партія регіонів» - маємо на увазі «ЯНУКОВИЧ». І навпаки. Отже, утворення іменного блоку, з маркетингової точки зору, неефективне - ім`я і так працює», - заявив він.

Що ж до СПУ, то, на думку Б.КОЛЕСНІКОВА, ця партія може розраховувати на проходження до парламенту, враховуючи, що в 2006 році набрала 6%.

Коментуючи соціологічні аналізи, за якими СПУ може не подолати 3-процентний бар`єр, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «Я поважаю Володимира Михайловича ЛИТВИНА і не хочу кидати каміння в його город, але йому перед виборами соціологи передрікали від 8 до 12 відсотків. Чесно кажучи, в нинішні, зафіксовані ще до початку кампанії, показники соціалістів, що коливаються в межах 2,8-3,2%, я вірю більше. Я думаю, що вони пройдуть. Оскільки зріз настроїв в областях, де СПУ традиційно сильна, дозволяє говорити про реальність збору необхідних 850 тис. голосів».

 

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