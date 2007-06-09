Мороз сказав, за яких умов ”впаде на хвіст” регіоналам

Соціалістична партія України має намір йти на дострокові парламентські вибори самостійно, проте якщо вибори будуть «двомісячними» і «незаконними», то СПУ може піти на них з коаліцією як протест.

Про це в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине» заявив лідер СПУ, голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ.

«Партія цих виборів не боїться. Ми виграємо їх у будь-якому разі і обов`язково пройдемо до парламенту. Правда і закон на нашому боці. Але ми проти того, аби при цьому порушувались закони. Жодний посадовець, навіть Президент, не може діяти так, як йому надумається», - сказав він.

О.МОРОЗ заявив, що СПУ піде на вибори самостійно, проте «готова розглядати можливість іти списком, коаліцією лише в тому разі, якщо вибори будуть «двомісячними» і незаконними. Як протест».