Колесніков назвав Луценка «роялем у кущах»

Народний депутат V скликання Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що до наступної Верховної Ради пройдуть партії діючої коаліції, а також БЮТ і «Наша Україна», причому Партія регіонів поліпшить результат 2006 року і набере найбільшу кількість голосів.

Про це він заявив у інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (9-15 червня).

«Що стосується «роялів у кущах», то, думаю, до парламенту потрапить ЛУЦЕНКО. Він зараз розкручений, як МАККАРТНІ після Yesterday. Так він і є yesterday», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він не став уточнювати, чи увійдуть до виборчого списку Партії регіонів такі кандидати, як Анатолій КІНАХ, Олександр КУЗЬМУК, Віктор МЕДВЕДЧУК, Інна БОГОСЛОВСЬКА і т.д., зазначивши, що відповідь на це питання дасть президія партії. «Не бачу нічого поганого, якщо в списку буде КУЗЬМУК. В цілому, складно сказати, хто з названих політиків може послужити справі зміцнення бренду партії, а хто - ні. Відповідь може бути дано після ретельного дослідження», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Разом з тим, він заявив, що був би не проти, якби виборчий штаб Партії регіонів очолив А.КІНАХ.