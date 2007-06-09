Цушко сказав Морозу, що навіть 500 метрів даються йому важко

Голова Верховної Ради України V скликання, лідер СПУ Олександр МОРОЗ сподівається, що міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО повернеться на роботу через 3-4 тижні.

«Я сподіваюся, що через 3-4 тижні він повернеться додому і на роботу», - сказав О.МОРОЗ в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

Він не прокоментував інформацію про можливе отруєння міністра, відзначивши, що в телефонній розмові з В.ЦУШКОМ почув від нього вагання про причини погіршення стану здоров`я. О.МОРОЗ здивований, що з В.ЦУШКОМ стався інфаркт.

«По-перше, Василь ЦУШКО - спортсмен. Він з юних років займався штангою, боротьбою, легкою атлетикою. А за тиждень до скандалу в Генпрокуратурі бігав крос разом з іншими міліціонерами і не скаржився на серце. По-друге, коли він поступив в лікарню, у нього була прекрасна кардіограма, але стан погіршувався, причому різко. Після кількох годин медики поставили діагноз: інфаркт. Якби в госпіталі МВС було відповідне устаткування, міністрові можна було б одразу допомогти. Тоді, можливо, він через декілька днів вийшов би на роботу. Але час було втрачено. І тепер лікарі говорять, що є два варіанти: або оперативне втручання, або - всі на це дуже сподіваються - його організм сам відновиться. Василь Федорович сказав мені, що вже потроху ходить, хоча швидко стомлюється. Навіть 500 метрів даються йому важко», - розповів О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доставлено до німецької клініки. 1 червня його прооперували.

Народний депутат V скликання від СПУ Євген ФІЛІНДАШ заявив, що йому особисто відомо, що В.ЦУШКА було отруєно, і відомі вже й організатори цього інциденту. Адвокат Тетяна МОНТЯН також заявляла, що причиною хвороби В.ЦУШКА стало отруєння.

7 червня начальник Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ повідомив, що МВС не має у своєму розпорядженні документів, які б свідчили про можливе отруєння В.ЦУШКА.

Сьогодні, 8 червня, в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО повідомив, що стан здоров`я В.ЦУШКА «дещо стабілізувався».