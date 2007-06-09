Мороз: у мене є заяви, і що мені з ними робити?

Спікер парламенту Олександр Мороз в інтерв`ю "Комсомольській правді в Україні" роз`яснив процедуру припинення повноважень парламенту: "якщо більше 150 депутатів складуть свої мандати, вийшовши з фракцій, а Центрвиборчком підтвердить, що їх нема ким замінити, Президент може видати Указ про дострокові вибори і визначити термін підготовки до них - два місяці".

Кажучи про депутатів від опозиції, що виявили бажання скласти мандати, спікер заявив, що ряд парламентаріїв відмовляється від складання повноважень, повідомляє ЛігаБізнесІнформ. "У мене є відповідні заяви. Що ж, скажіть, мені як Голові парламенту з цими заявами робити?" - сказав він.

"Я знаю, що багато кандидатів в депутати від опозиції вже написали заяви про те, що згодні заміщати депутатів, не охочих працювати у Верховній Раді. Мало того, деякі представники фракцій БЮТ і "Наша Україна" в парламенті вже оспорюють в судах рішення своїх лідерів про вихід зі складу Верховної Ради", - додав А.Мороз.

Відповідаючи на питання про те, чи відбудуться дострокові вибори 30 вересня, спікер підсумував: "Вони можуть відбутися, але тільки відповідно до закону, а не по чиїйсь примсі".