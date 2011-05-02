Литвин про картки, особисте голосування і ознаки безсилля

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поки не бачить в парламенті необхідної кількості голосів для ухвалення рішення, яке б забезпечило особисте голосування кожного народного депутата.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.

За словами В.ЛИТВИНА парламент в обов`язковому порядку має повернутися до розгляду цього питання.

"Але ви розумієте, що для цього потрібно 226 голосів. Поки що я не бачу 226 голосів", - сказав він.

За словами голови ВР, одна частина парламенту - більшість, бажання голосувати за це не виявляє, а представники опозиції - просто роздали картки для начебто особисто голосування.

"Отака йде гра в пінг-понг і водночас немає бажання. Я максимально, що зміг те зробив. Я ж не буду бігати в залі і перевіряти картки. Це буде ознакою безсилля", - наголосив спікер.

В.ЛИТВИН також виступає за те, аби було передбачено, що кожен депутат має обов`язково брати участь в голосуванні, а не ухилятися від нього, якщо він не підтримує якусь пропозицію.

"Треба ввести норму, що депутат зобов`язаний голосувати "за", "проти", "утримався. Бо коли депутату говориш, чому ж ви не були в залі, він каже:"Я був". Але ж по голосуванню там крапочки і це означає, що він не голосував. А він каже:"А я не поділяю норм цього закону". Так проголосуй "проти", - додав В.ЛИТВИН.